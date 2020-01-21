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Формирование правительства России

Василий Титов: Чернышенко и Матыцин доказали свой высокий профессионализм

Глава Федерации спортивной гимнастики России заявил, что положительно относится к перестановкам
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Президент Федерации спортивной гимнастики России Василий Титов
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Назначенные на посты заместителя председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министра спорта РФ Олег Матыцин уже доказали свой высокий профессионализм на других должностях. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации спортивной гимнастики России, первый вице-президент Международной федерации гимнастики Василий Титов.

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Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ. Вице-премьером РФ стал глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, президент Континентальной хоккейной лиги Дмитрий Чернышенко.

"Я положительно отношусь к перестановкам. Считаю, что и Павел Колобков (бывший министр спорта - прим. ТАСС) был на своем месте, но уверен, что и новые оказались на нужных местах. Посмотрим, в каком виде окажется Министерство спорта - трансформируется оно или нет. Но если персонально, то Чернышенко и Матыцин люди известные, заслуженные, доказавшие свой высокий профессионализм. Так что я считаю, что все на пользу", - сказал Титов.

Колобков занимал пост главы Минспорта России с октября 2016 года.

Теги
РоссияЧернышенко, Дмитрий НиколаевичКолобков, Павел АнатольевичФормирование правительства России
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