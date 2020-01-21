Глава Союза биатлонистов России заявил, что профессионализм Матыцина не вызывает сомнений

Матыцин был назначен на пост министра спорта России во вторник. С 2015 года он возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU).

"Надеюсь на плодотворное сотрудничество, будем всячески поддерживать и участвовать в работе. Нет никаких сомнений в профессионализме людей, которых выбрали наши руководители", - сказал Драчев.

"Нового министра отличает коммуникабельность, профессионализм и хорошее отношение к спортсменам и к своему делу, что было присуще и предыдущему министру, - добавил глава СБР. - Так что будем работать. Как было и при Павле Анатольевиче [Колобкове], мы будем выполнять все необходимое для защиты наших спортсменов".

Колобков возглавлял Министерство спорта с октября 2016 года.