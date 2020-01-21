{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Формирование правительства России

Глава Союза биатлонистов России заявил, что профессионализм Матыцина не вызывает сомнений

Матыцин был назначен на пост министра спорта во вторник
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев Максим Григорьев/ТАСС
Описание
Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев
© Максим Григорьев/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Профессионализм нового министра спорта России Олега Матыцина не вызывает сомнений. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Матыцин был назначен на пост министра спорта России во вторник. С 2015 года он возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU).

На эту тему

"Надеюсь на плодотворное сотрудничество, будем всячески поддерживать и участвовать в работе. Нет никаких сомнений в профессионализме людей, которых выбрали наши руководители", - сказал Драчев.

"Нового министра отличает коммуникабельность, профессионализм и хорошее отношение к спортсменам и к своему делу, что было присуще и предыдущему министру, - добавил глава СБР. - Так что будем работать. Как было и при Павле Анатольевиче [Колобкове], мы будем выполнять все необходимое для защиты наших спортсменов".

Колобков возглавлял Министерство спорта с октября 2016 года.

Теги
РоссияКолобков, Павел АнатольевичДрачев, Владимир ПетровичФормирование правительства России
Реклама на ТАСС
Футбол в России
Семак: Кокорин был расстроен новостью о том, что он перейдет в "Сочи"
Во вторник форвард сделал хет-трик в товарищеском матче "Зенита" с катарским клубом "Аль-Увайнах"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС