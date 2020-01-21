Глава Союза биатлонистов России заявил, что профессионализм Матыцина не вызывает сомнений

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Профессионализм нового министра спорта России Олега Матыцина не вызывает сомнений. Такое мнение ТАСС высказал президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.
Матыцин был назначен на пост министра спорта России во вторник. С 2015 года он возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU).
"Надеюсь на плодотворное сотрудничество, будем всячески поддерживать и участвовать в работе. Нет никаких сомнений в профессионализме людей, которых выбрали наши руководители", - сказал Драчев.
"Нового министра отличает коммуникабельность, профессионализм и хорошее отношение к спортсменам и к своему делу, что было присуще и предыдущему министру, - добавил глава СБР. - Так что будем работать. Как было и при Павле Анатольевиче [Колобкове], мы будем выполнять все необходимое для защиты наших спортсменов".
Колобков возглавлял Министерство спорта с октября 2016 года.