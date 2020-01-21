Фазель считает, что Чернышенко принесет пользу России на новом посту

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Глава оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрий Чернышенко принесет пользу России на посту вице-премьера. Об этом ТАСС заявил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель.
Во вторник президент России Владимир Путин назначил главу Международной федерации университетского спорта Олега Матыцина министром спорта РФ. Он сменил Павла Колобкова. Чернышенко занял пост вице-премьера.
"Назначения Чернышенко и Матыцина - это великолепно. Я немного удивлен, если честно, потому что Дима [Чернышенко], казалось, не сильно интересуется политикой. Я удивлен, но желаю ему всего лучшего, он мой очень хороший друг. Я знаю Диму с 2005 года, и мы как братья, уверен, что он принесет большую пользу России на новом посту", - сказал Фазель.
"Мне очень импонирует Матыцин, я общался с ним на Универсиаде, много раз в Лозанне. У нас хорошие отношения с Олегом - знаю его много лет. (Бывший вице-премьер РФ) Ольга Голодец и Павел Колобков большие профессионалы, но эти перемены необходимы, в целом я рад новостям", - добавил Фазель.
Колобков занимал пост главы Минспорта России с октября 2016 года. Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.