Фазель считает, что Чернышенко принесет пользу России на новом посту

"Назначения Чернышенко и Матыцина - это великолепно. Я немного удивлен, если честно, потому что Дима [Чернышенко], казалось, не сильно интересуется политикой. Я удивлен, но желаю ему всего лучшего, он мой очень хороший друг. Я знаю Диму с 2005 года, и мы как братья, уверен, что он принесет большую пользу России на новом посту", - сказал Фазель.

"Мне очень импонирует Матыцин, я общался с ним на Универсиаде, много раз в Лозанне. У нас хорошие отношения с Олегом - знаю его много лет. (Бывший вице-премьер РФ) Ольга Голодец и Павел Колобков большие профессионалы, но эти перемены необходимы, в целом я рад новостям", - добавил Фазель.

Колобков занимал пост главы Минспорта России с октября 2016 года. Матыцин с 2015 года возглавляет Международную федерацию университетского спорта.