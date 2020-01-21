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Формирование правительства России

Газзаев надеется, что Чернышенко будет способствовать успешному выступлению спортсменов РФ

По словам депутата, назначение Чернышенко на должность зампредседателя правительства, курирующего спорт, вполне обоснованно
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев Михаил Терещенко/ТАСС
Описание
Заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Валерий Газзаев
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый вице-премьер, курирующий спорт, Дмитрий Чернышенко успешно зарекомендовал себя в этой сфере, заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. Депутат выразил надежду на то, что это назначение поспособствует успешному выступлению спортсменов РФ на международной арене, а россияне больше не станут свидетелями допинговых скандалов.

"Чернышенко - человек со спортивной закалкой, уже успешно показавший себя в спортивной сфере. Надеюсь, что его решения на новом посту будут способствовать успешному выступлению наших спортсменов на международной арене. Надеюсь, в будущем мы больше не станем свидетелями каких-либо допинг-потрясений", - заявил Газзаев во вторник.

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По его словам, назначение Чернышенко на должность зампредседателя правительства, курирующего спорт, вполне обоснованно: в частности, новый вице-премьер проявил себя эффективным менеджером при подготовке Олимпиады в Сочи.

"Что касается назначения Олега Матыцина министром спорта РФ, то лично я с ним пока не знаком, но хотелось бы, чтобы он открыл новую страницу в нашем спорте", - заключил Газзаев.

Матыцин и Чернышенко были назначены на свои посты во вторник указами президента РФ. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU). Чернышенко являлся главой оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, а с конца 2014 года является президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Теги
РоссияГаззаев, Валерий ГеоргиевичЧернышенко, Дмитрий НиколаевичФормирование правительства России
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