Газзаев надеется, что Чернышенко будет способствовать успешному выступлению спортсменов РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый вице-премьер, курирующий спорт, Дмитрий Чернышенко успешно зарекомендовал себя в этой сфере, заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. Депутат выразил надежду на то, что это назначение поспособствует успешному выступлению спортсменов РФ на международной арене, а россияне больше не станут свидетелями допинговых скандалов.
"Чернышенко - человек со спортивной закалкой, уже успешно показавший себя в спортивной сфере. Надеюсь, что его решения на новом посту будут способствовать успешному выступлению наших спортсменов на международной арене. Надеюсь, в будущем мы больше не станем свидетелями каких-либо допинг-потрясений", - заявил Газзаев во вторник.
По его словам, назначение Чернышенко на должность зампредседателя правительства, курирующего спорт, вполне обоснованно: в частности, новый вице-премьер проявил себя эффективным менеджером при подготовке Олимпиады в Сочи.
"Что касается назначения Олега Матыцина министром спорта РФ, то лично я с ним пока не знаком, но хотелось бы, чтобы он открыл новую страницу в нашем спорте", - заключил Газзаев.
Матыцин и Чернышенко были назначены на свои посты во вторник указами президента РФ. С 2015 года Матыцин возглавляет Международную федерацию университетского спорта (FISU). Чернышенко являлся главой оргкомитета Олимпийских игр в Сочи, а с конца 2014 года является президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).