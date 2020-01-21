Газзаев надеется, что Чернышенко будет способствовать успешному выступлению спортсменов РФ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Новый вице-премьер, курирующий спорт, Дмитрий Чернышенко успешно зарекомендовал себя в этой сфере, заявил зампред комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи, бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев. Депутат выразил надежду на то, что это назначение поспособствует успешному выступлению спортсменов РФ на международной арене, а россияне больше не станут свидетелями допинговых скандалов.

"Чернышенко - человек со спортивной закалкой, уже успешно показавший себя в спортивной сфере. Надеюсь, что его решения на новом посту будут способствовать успешному выступлению наших спортсменов на международной арене. Надеюсь, в будущем мы больше не станем свидетелями каких-либо допинг-потрясений", - заявил Газзаев во вторник.