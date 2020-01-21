"Ак Барс" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".
Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (18-я минута) и Кирилл Петров (50).
Перед матчем состоялась церемония поднятия именного свитера Игоря Дорофеева, единственного пятикратного чемпиона страны в составе московского "Динамо".
В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 70 очков, "Динамо" на Западе с 65 очками идет третьим.
В следующем матче "Ак Барс" примет уфимский "Салават Юлаев", "Динамо" на своем льду встретится с подольским "Витязем". Обе игры состоятся 23 января.
Результаты других матчей игрового дня:
- "Куньлунь" (Пекин) - "Амур" (Хабаровск) - 4:2;
- "Сибирь" (Новосибирск) - "Трактор" (Челябинск) - 5:2;
- "Салават Юлаев" (Уфа) - "Адмирал" (Владивосток) - 2:0;
- "Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Автомобилист" (Екатеринбург) - 1:2 Б;
- "Торпедо" (Нижний Новгород) - "Локомотив" (Ярославль) - 3:1;
- "Динамо" (Минск) - "Спартак" (Москва) - 4:3;
- "Витязь" (Подольск) - "Авангард" (Омск) - 1:2 Б;
- "Йокерит" (Хельсинки) - "Барыс" (Нур-Султан) - 1:5.