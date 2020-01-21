"Ак Барс" обыграл московское "Динамо" в матче чемпионата КХЛ

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Казанский "Ак Барс" одержал победу над московским "Динамо" со счетом 2:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на "ВТБ-Арене".

Заброшенными шайбами отметились Станислав Галиев (18-я минута) и Кирилл Петров (50).

Перед матчем состоялась церемония поднятия именного свитера Игоря Дорофеева, единственного пятикратного чемпиона страны в составе московского "Динамо".

В турнирной таблице Восточной конференции "Ак Барс" занимает первое место, набрав 70 очков, "Динамо" на Западе с 65 очками идет третьим.

В следующем матче "Ак Барс" примет уфимский "Салават Юлаев", "Динамо" на своем льду встретится с подольским "Витязем". Обе игры состоятся 23 января.

Результаты других матчей игрового дня: