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КХЛ

Савицкис: назначение Чернышенко вице-премьером поможет развитию хоккея в России

Глава КХЛ был назначен на этот пост во вторник

МОСКВА, 21 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Назначение президента Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Дмитрия Чернышенко вице-премьером РФ должно помочь развитию хоккея в стране и лиги в целом. Такое мнение ТАСС высказал член совета директоров КХЛ, генеральный директор рижского "Динамо" Юрис Савицкис.

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Чернышенко был назначен вице-премьером во вторник указом президента РФ Владимира Путина.

"Я очень рад, что он будет занимать такой пост. Считаю, что господин Чернышенко заслуживает этого. Думаю, что его назначение даст дальнейшее развитие КХЛ, а также хоккея в России и Латвии и многих других странах", - сказал Савицкис.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года.

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