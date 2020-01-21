Савицкис: назначение Чернышенко вице-премьером поможет развитию хоккея в России

Чернышенко был назначен вице-премьером во вторник указом президента РФ Владимира Путина.

"Я очень рад, что он будет занимать такой пост. Считаю, что господин Чернышенко заслуживает этого. Думаю, что его назначение даст дальнейшее развитие КХЛ, а также хоккея в России и Латвии и многих других странах", - сказал Савицкис.

Чернышенко возглавляет КХЛ с 2014 года.