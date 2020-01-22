РФС выразил благодарность Колобкову и Голодец за развитие футбола в стране

ТАСС, 22 января. Российский футбольный союз (РФС) поблагодарил освобожденных от должностей в правительстве Павла Колобкова и Ольгу Голодец за развитие российского футбола. Текст заявления приводит пресс-служба РФС.

Во вторник должность министра спорта в новом правительстве занял президент Международной федерации университетского спорта (FISU) Олег Матыцин, сменив Колобкова, который возглавлял Министерство спорта с 2016 года. Голодец покинула пост вице-премьера, на этом посту она курировала вопросы культуры и спорта.

"РФС благодарит экс-министра спорта Павла Колобкова и бывшего вице-премьера Ольгу Голодец. Павел Анатольевич и Ольга Юрьевна развивали российский футбол, в том числе массовый, детско-юношеский и женский. Готовили страну к крупным турнирам - чемпионату мира - 2018 и чемпионату Европы - 2020. Желаем успехов", - говорится в сообщении.

В 2018 году на территории России впервые прошел чемпионат мира по футболу, победителем которого стала сборная Франции. Россияне дошли до четвертьфинальной стадии, что стало лучшим результатом в новейшей истории сборной. Чемпионат Европы в честь 60-летнего юбилея турнира пройдет в 12 европейских городах - Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Дублине, Копенгагене, Бильбао, Глазго, Будапеште и Амстердаме. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и четвертьфинал.