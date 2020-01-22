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Футбол в Англии

СМИ: "Манчестер Юнайтед" может заплатить €30 млн за 16-летнего футболиста "Бирмингема"

Джуд Беллингхем имеет на своем счету три матча за юношескую сборную Англии

ТАСС, 22 января. Английский полузащитник "Бирмингема" Джуд Беллингхем может перейти в "Манчестер Юнайтед". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на Sky Sports.

Отмечается, что клуб из Манчестера готов заплатить за 16-летнего футболиста €30 млн.

В нынешнем сезоне Беллингхем провел 25 матчей за "Бирмингем" во втором по силе футбольном дивизионе Англии (Чемпионшип), в которых забил четыре мяча и отдал одну голевую передачу. Полузащитник имеет на своем счету три матча за юношескую сборную Англии (U-17).

"Бирмингем" занимает 18-е место в Чемпионшипе, набрав после 29 игр 34 очка. "Манчестер Юнайтед" располагается на пятой позиции в чемпионате Англии, имея на своем счету 34 очка после 23 матчей.

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