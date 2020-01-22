СМИ: бывший секретарь "Осасуны" заявил, что команда участвовала в договорных матчах

ТАСС, 22 января. Бывший секретарь испанского футбольного клуба "Осасуна" Анхель Вискай в суде заявил, что команда участвовала в договорных матчах в 2013 и 2014 году. Об этом сообщает британское издание The Guardian.

Издание приводит показания Виская, из которых следует, что "Осасуна", борясь за выживание в чемпионате Испании в сезонах-2012/13 и 2013/14, заплатила "Хетафе" и "Бетису" за победы над ними, а также "Эспаньолу" за ничью. Обвинение по делу выдвинуто против шести бывших руководителей "Осасуны", трех экс-игроков "Бетиса" и двух агентов.

По слова Виская, "Хетафе" получил €400 тыс. за поражение в 2013 году, а "Бетис" - €250 тыс. Помимо этого, "Осасуна" стимулировала соперников "Депортиво" и "Сельты", с которыми клуб из Памплоны боролся за выживание в испанской элите. В следующем сезоне "Осасуна" заплатила €250 тыс. "Эспаньолу" за ничью, однако команда из Памплоны все равно вылетела из высшего дивизиона.

Также Вискай сообщил, что три игрока "Бетиса" лично получили деньги за участие в договорных матчах - Жорди Фигерас, Хави Торрес и Антонио Амайя. Футболисты находятся под следствием.