Турнир Ивана Ярыгина по борьбе в 2020 году не будет носить статус рейтингового

КРАСНОЯРСК, 22 января. /ТАСС/. Международный турнир по вольной борьбе серии Гран-при "Иван Ярыгин" в Красноярске не будет носить статус рейтингового и входить в зачет для отбора на летние Олимпийские игры в 2020 году. Об этом в среду на пресс-конференции сообщила вице-президент Объединенного мира борьбы (UWW) Наталья Ярыгина.

Турнир пройдет в Красноярске 23-26 января. "Турнир в этом году немножко поменял статус, мы решили не проводить его рейтинговым, так нужно было для нашей команды. В рейтинговый турнир допускается очень маленькое количество российских спортсменов. Сделали все, чтобы нашей команде подготовиться к Олимпийским играм", - сказала Ярыгина.

По ее словам, с этого года для рейтингового турнира необходимо проведение соревнований по всем трем видам борьбы: греко-римской, вольной и женской.

Министр спорта Красноярского края Павел Ростовцев отметил, что в турнире примут участие 300 спортсменов из 14 стран. В прошлом году в турнире принимало участие 188 борцов из 17 стран.

Как пояснила ТАСС Ярыгина, сокращение числа стран-участниц не связано с изменением статуса турнира. "Не из-за статуса, у нас же чемпионат Европы, буквально через две недели. Например, турки должны были приехать, но они неудачно выступили на чемпионате мира и не завоевали лицензии для участия на Олимпиаде, им надо еще отобраться", - отметила Ярыгина, добавив, что не у всех национальных команд есть глубина состава.

Турнир имени двукратного олимпийского чемпиона, чемпиона мира и Европы, заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ярыгина был учрежден в 1990 году. Первые соревнования прошли в Абакане, а с 1991 года местом проведения турнира является Красноярск. С 1999 года турнир носит статус Гран-при.