Удмуртия готова принимать иностранцев на "Ижевской винтовке"

ИЖЕВСК, 22 января. /ТАСС/. Спортивная инфраструктура позволяет Удмуртии принимать иностранных туристов и спортсменов на соревнованиях "Ижевская винтовка", которые традиционно проходят в декабре в Удмуртии, для этого необходимо работать над маркетинговым продвижением соревнований. Такое мнение ТАСС высказал глава региона Александр Бречалов.

В декабре президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев рассказал ТАСС, что союз рассматривает привлечение иностранных спортсменов на "Ижевскую винтовку". По словам Драчева, в качестве примера в данном вопросе необходимо ориентироваться на Ханты-Мансийск.

"Инфраструктура выдержит точно. В Ижевске два комплекса, не только биатлонный - имени Демидова, но и лыжный - имени Галины Кулаковой, они уникальные и по качеству лыжероллерной трассы, и по условиям. Может быть не пять звезд, как в Поклюке, но мы работаем над этим, поэтому условия вполне достойные, мы к этому готовы, очень важно синхронизировать действия с президентом союза Владимиром Драчевым и новым Минспортом", - сказал Бречалов.

По его словам, соревнования, которые проходят в России, в том числе старты по биатлону, марафонские забеги, нуждаются в маркетинговом продвижении, в таком случае они будут вызывать интерес иностранцев.

"Это все маркетинг. Мы ничем не уступаем, но мы пока не умеем упаковывать и не умеем продвигать, этому надо учиться. Россия после чемпионата мира по футболу - очень интересная страна. Благодаря решению президента мы открыли страну для миллионов людей, а что дальше идет? Надо цеплять Ижевск, Великий Новгород, Мурманск, у нас масса всего есть, что не уступает по эмоциям любым соревнованиям в мире", - добавил Бречалов.

В декабре 2019 года в юбилейной "Ижевской винтовке" приняли участие около 180 спортсменов - представителей 25 регионов. Соревнования проходили в Ижевске на территории спортивного комплекса имени Демидова, по результатам стартов были отобраны биатлонисты для участия в январских этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).