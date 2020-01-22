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Мировой футбол

"Бавария" до конца сезона арендовала футболиста "Реала" Одриосолу

Испанец уже прошел медицинское обследование и в среду примет участие в первой тренировке команды

ТАСС, 22 января. Испанский футболист мадридского "Реала" Альваро Одриосола проведет оставшуюся часть нынешнего сезона в аренде в немецкой "Баварии". Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на пресс-службу немецкого клуба.

"После обсуждения внутри клуба было принято решение исполнить пожелание главного тренера Ханса Флика и усилить оборону. Мы выбрали для этого Альваро Одриосолу. Мы очень рады этому переходу и хотели бы поблагодарить руководство мадридского "Реала" за доброжелательные и продуктивные переговоры", - заявил председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге.

Одриосола прошел медицинское обследование и в среду примет участие в первой тренировке в составе "Баварии". 24-летний защитник в нынешнем сезоне провел четыре матча за "Реал" в чемпионате Испании, в которых отдал одну голевую передачу, а также принял участие в одном матче Лиги чемпионов. В мадридский клуб Одриосола перешел в июле 2018 года из "Реал Сосьедада", стоимость трансфера составила €30 млн. За сборную Испании защитник провел четыре матча, в которых забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

"Реал" находится на второй позиции в чемпионате Испании, набрав 43 очка после 20 матчей. "Бавария" занимает второе место в чемпионате Германия, имея 36 очков после 18 игр.

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