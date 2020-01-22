Организаторы "Битвы полов" считают большой проблемой запрет на приглашение иностранцев

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Организаторы традиционного зимнего турнира по прыжкам в высоту "Битва полов", который пройдет 1 февраля на московском крытом стадионе "Салют - Гераклион", назвали отсутствие возможности приглашения на соревнования иностранных спортсменов большой проблемой для себя. Об этом сообщил журналистам один из представителей оргкомитета Михаил Бутов.

В турнире "Битва полов", который пройдет в третий раз, планируют принять участие практически все сильнейшие прыгуны в высоту. Это многократная чемпионка мира и Европы Мария Ласицкене, серебряный призер чемпионата мира - 2019 Михаил Акименко, олимпийская чемпионка 2012 года Анна Чичерова и многие другие. Из-за приостановки членства Всероссийской федерации легкой атлетики в Международной ассоциации легкоатлетических ассоциаций иностранные спортсмены не имеют права в настоящее время выступать на соревнованиях на территории России.

"Турнир "Битва полов" коммерческий, но сделать его полноценно коммерческим крайне сложно без возможности привлечения иностранных участников. И это является, конечно, большой проблемой для нас. Но интерес к нашим звездам нисколько не уменьшится, зрители, уверен, получат удовольствие от этого спортивного зрелища", - сказал Бутов.