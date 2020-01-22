Российские футбольные клубы - седьмые в мире по затратам на трансферы в 2019 году

ТАСС, 22 января. Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала ежегодный отчет о трансферной деятельности клубов. Согласно отчету, общие расходы на переходы игроков превысили прошлогодний показатель на 5,8% и составили $7,35 млрд.

Российские команды в 2019 году потратили на трансферы $285,6 млн, что является седьмым результатом в мире. Лидируют английские клубы ($1,519 млрд), на втором месте испанские команды ($1,287 млрд), на третьем - итальянские ($873 млн), на четвертом - немецкие ($686), на пятом - французские ($684), на шестом - китайские ($298).

По суммарному доходу от продажи футболистов в 2019 году российские клубы заняли 14-е место в мире ($100 млн). На первом месте по этому показателю также находятся клубы английского чемпионата ($968 млн), при этом у англичан худшее соотношение трат и заработка по итогам года (-$550 млн). Лидерами по этому показателю являются португальские клубы (+$384 млн).

Согласно отчету, в 2019 году произошло 18 042 трансфера, в которых приняли участие 15 463 футболиста из 178 стран.