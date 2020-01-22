Фигурист Даниелян назвал нелепой ошибку на акселе в короткой программе на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Российский фигурист Артур Даниелян считает, что допустил нелепую ошибку на тройном акселе в ходе короткой программы чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом Даниелян сообщил журналистам.

По итогам короткой программы 16-летний спортсмен занял третье место (84,63 балла). Первым в короткой программе стал чех Михал Бржезина (89,77), вторым - россиянин Дмитрий Алиев (88,45). Даниелян, для которого нынешнее европейское первенство стало дебютным в карьере, допустил лишь одну ошибку (шаг назад при приземлении с тройного акселя).

"Я задолжал себе короткую программу после чемпионата России в Красноярске (на том турнире фигурист неудачно выступил в короткой программе и после нее шел 13-м - прим. ТАСС), но даже после этого проката должок остался, - сказал Даниелян. - В целом считаю, что смог собраться, аксель - была нелепая ошибка, сам не ожидал. Я счастлив выступать здесь, волнения во время проката не было, только до него".

Также фигурист рассказал, не мешает ли ему то, что он является одним из самых молодых участников турнира. "Нет, наоборот, приятно, очень ценный опыт - вступать среди взрослых и смотреть, как они катаются, - отметил он. - Подготовка к юниорским и взрослым стартам ничем не отличается, старт есть старт, к нему надо тщательно подготавливаться".

Медали в мужском одиночном катании будут разыграны в четверг.