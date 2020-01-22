Фигурист Алиев заявил, что поменял отношение к спорту в нынешнем сезоне

После короткой программы Алиев идет вторым (88,45). Первое место занял чех Михал Бржезина (89,77), третьим стал россиянин Артур Даниелян (84,63). Алиев, выступающий на турнире в статусе первого номера сборной после победы на чемпионате России, выполнил программу без падений, однако судьи вычли у него несколько баллов за помарки. Произвольную программу в рамках чемпионата Европы мужчины покажут в четверг.

"В плане нервов и настроения все очень хорошо, я был спокоен как никогда, это зарядило на прокат, - сказал Алиев. - От проката получил удовольствие. Аксель был сделан с помаркой, но баллы за него получил какие-то, это единственная помарка, которой я недоволен, на каскаде из четверного лутца и тройного тулупа считаю, что не было недокрута".

"Главный соперник для меня - Дмитрий Алиев, - отметил он. - Об отставании я не думаю, не видел результата, мне нужно восстановиться, понять, каким я буду выступать в произвольной программе и спокойно отдыхать, готовиться".

Алиев сравнил атмосферу на московском этапе Гран-при, который прошел осенью этого года, и на чемпионате Европы. "У нас в Москве был какой-то фейерверк, праздник, много людей, большая арена, - сказал он. - Здесь немного иначе, но есть какой-то комфорт, домашняя атмосфера".

Прошлый сезон у Алиева получился неудачным, однако в нынешнем он выступает более удачно. Фигурист рассказал, за счет чего удалось улучшить результаты. "Поменял отношение к спорту, мировоззрение, поменял голову в нужном направлении. Она не то чтобы повернулась - приподнялась немножко", - добавил фигурист.