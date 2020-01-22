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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигурист Бржезина заявил, что ему потребовалось "всего 13 лет" для лидерства на ЧЕ

Бржезина, в 13-й раз принимающий участие в чемпионате Европы, занимает первое место после короткой программы (89,77 балла)

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Чешский фигурист Михал Бржезина сказал, что ему понадобилось "всего 13 лет", чтобы выиграть короткую программу на чемпионате Европы. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

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После короткой программы 29-летний Бржезина, для которого нынешнее европейское первенство стало 13-м в карьере, с результатом 89,77 балла занимает промежуточное первое место. Вторым идет россиянин Дмитрий Алиев (88,45), третьим - его соотечественник Артур Даниелян (84,63).

"Я очень счастлив, это мой 13-й чемпионат, - сказал Бржезина. - Потребовалось всего 13 лет для этого [промежуточного лидерства]. Я не думал о том, что должен попасть в первую тройку или десятку сильнейших, не люблю говорить об этом [о шансах на победу]. Если выиграю - выиграю, если нет - нет, я просто хочу показать себя, то, что я нарабатывал на тренировках".

Высшим достижением Бржезины на чемпионатах Европы является третье место по итогам короткой и произвольной программ (2013), в прошлом сезоне он стал седьмым.

Мужчины представят произвольную программу на чемпионате Европы в четверг.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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