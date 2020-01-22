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Футбол в России

"Рубин" объявил о переходе бывшего футболиста "Спартака" Солтмурада Бакаева

20-летний полузащитник подписал контракт на пять лет
Солтмурад Бакаев (справа) Валерий Шарифулин/ТАСС
Описание
Солтмурад Бакаев (справа)
© Валерий Шарифулин/ТАСС

ТАСС, 22 января. Российский полузащитник Солтмурад Бакаев подписал контракт с казанским футбольный клубом "Рубин". Об этом сообщает пресс-служба команды.

Соглашение между 20-летним Бакаевым и "Рубином" рассчитано на пять лет.

Ранее атакующий полузащитник выступал за "Спартак". В нынешнем сезоне он принял участие в трех матчах за основной состав московского клуба, а также сыграл в 18 матчах в Олимп - Футбольной национальной лиге (ФНЛ) за "Спартак-2", где забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

"Рубин" занимает 13-е место в чемпионате России, набрав 19 очков после 19 матчей. "Спартак" находится на 10-й позиции (22 очка после 19 игр).

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