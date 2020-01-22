Российский фигурист Алиев гордится знакомством с семикратным чемпионом Европы Фернандесом

ГРАЦ /Австрия/, 22 января. /ТАСС/. Российский фигурист Алиев гордится знакомством с таким человеком, как семикратный чемпион Европы испанец Хавьер Фернандес. Об этом он рассказал журналистам.

Фернандес становился чемпионом Европы по фигурному катанию с 2013 по 2019 год. Также 28-летний испанец дважды выигрывал чемпионат мира, завоевывал бронзу Олимпийских игр. Спортсмен завершил карьеру по окончании предыдущего чемпионата Европы.

"Трон переделывается. Хавьер вошел в историю, у него семь побед, это очень здорово, я горжусь, что знаю такого человека, - сказал Алиев. - Но повторюсь: я об этом не думаю, было время Хавьера, он занимал здесь много призовых мест, но теперь тут новые люди. Пример - Артур Даниелян, это его первый чемпионат Европы, приходит новое поколение, которое может стоять на пьедестале".

Алиев на чемпионате Европы, который проходит в эти дни в австрийском Граце, занимает второе место после короткой программы. Произвольную программу в рамках мужчины представят в четверг.