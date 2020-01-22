Пахноцкая: решение WADA закрыть московскую лабораторию осложнит финансовую ситуацию РУСАДА

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет вынуждено нести дополнительные финансовые расходы после того, как Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило в среду о том, что лишает московскую лабораторию возможности тестировать допинг-пробы крови для составления биопаспортов спортсменов. Об этом сообщила ТАСС заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая.

В ноябре 2015 года WADA признало РУСАДА не соответствующим кодексу, была также приостановлена деятельность московской антидопинговой лаборатории, которую лишили аккредитации. В мае 2016 года WADA вернуло лаборатории право делать анализы крови на паспорт крови спортсмена, однако в среду она лишилась этой возможностилишиться из-за выявленных экспертами WADA незаконных манипуляций со старой базой данных.

"Решение WADA полностью закрыть для допинг-тестирований московскую лабораторию ляжет на РУСАДА дополнительным финансовым бременем. Теперь мы будем вынуждены отправлять допинг-пробы крови в зарубежные лаборатории, а это сопряжено с серьезными расходами. Особенно если принимать в расчет, что срок хранения такой пробы куда короче, чем допинг-пробы мочи", - заметила Пахноцкая.

9 декабря исполком WADA единогласно принял решение лишить статуса соответствия РУСАДА за манипуляции с базой московской лаборатории. Это может привести к санкциям в отношении российского спорта: Россия на четыре лишится права проводить крупнейшие спортивные соревнования и претендовать на них, спортсмены страны не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.