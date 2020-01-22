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Летние олимпийские виды спорта

Агапитов: Аян принял единственное правильное решение, временно покинув пост главы IWF

В среду журналист немецкого телеканала ARD Ник Батлер сообщил, что президент Международной федерации тяжелой атлетики Тамаш Аян покинул свой пост на 90 дней

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Тамаш Аян принял единственное верное решение, временно покинув свой пост. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации тяжелой атлетики России, член исполкома IWF Максим Агапитов.

В среду журналист телеканала ARD Ник Батлер сообщил, что Аян на 90 дней покинул пост главы IWF. Временным президентом организации станет американка Урсула Папандреа.

"Аян подал заявление о временном уходе с поста президента Международной федерации тяжелой атлетики сроком на 90 дней. Это решение, как я понимаю, стало следствием скандала, разразившегося после выхода фильма-расследования немецких тележурналистов с канала ARD, Аян взял паузу на 90 дней, чтобы за это время попытаться очистить свое имя. Как я оцениваю его шаг? Это единственное правильное решение в такой ситуации", - сказал Агапитов.

В начале января на немецком телеканале ARD вышел фильм журналиста Хайо Зеппельта, где он обвинил главу IWF Аяна в участии в коррупционных схемах и покрывательстве спортсменов, уличенных в допинге. В фильме также сообщается, что IWF на многих международных соревнованиях, в числе которых чемпионаты мира и Европы, платила допинг-офицерам за молчание в случае обнаружения манипуляций с пробами спортсменов. Зеппельт приводит документы о суммах, направленных Международным олимпийским комитетом (МОК) в IWF (более $23 млн с 1992 года), по его информации, Аян инициировал перевод платежей на банковские счета в Швейцарии, эти транши не были указаны в финансовой отчетности федерации.

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Летние олимпийские виды спорта
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