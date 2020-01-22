{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Шахматные турниры

Дубов сыграл вничью с Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

После 10 туров турнирную таблицу возглавляет американец Фабиано Каруана

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Анишем Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл белоруса Владислава Ковалева, американец Фабиано Каруана - иранца Алирезу Фируджу, американец Джеффри Сюн - россиянина Владислава Артемьева. Китаец Юй Янъи сыграл вничью с американцем Уэсли Со, Йорден ван Форест из Нидерландов - с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, индиец Вишванатан Ананд - с россиянином Никитой Витюговым.

После 10 туров турнирную таблицу возглавляет Каруана, набравший 7 очков, далее идут Карлсен (6,5), Со, ван Форест, (оба - по 6), Фируджа, Дуда (оба - по 5,5), Дубов, Гири (оба - по 5), Артемьев, Ананд, Сюн (все - по 4,5), Витюгов, Юй Янъи (оба - по 3,5), Ковалев (3).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.

Теги
Шахматные турниры
Реклама на ТАСС
Зимние юношеские Олимпийские игры - 2020
Золотое поколение. Россия впервые победила на зимней юношеской Олимпиаде
Российские спортсмены завоевали рекордное количество медалей - 29
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС