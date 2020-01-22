Дубов сыграл вничью с Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в Вейк-ан-Зее

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Даниил Дубов белыми фигурами сыграл вничью с индийцем Анишем Гири в 10-м туре шахматного супертурнира в голландском Вейк-ан-Зее.

Обладатель мировой шахматной короны норвежец Магнус Карлсен обыграл белоруса Владислава Ковалева, американец Фабиано Каруана - иранца Алирезу Фируджу, американец Джеффри Сюн - россиянина Владислава Артемьева. Китаец Юй Янъи сыграл вничью с американцем Уэсли Со, Йорден ван Форест из Нидерландов - с поляком Яном-Кшиштофом Дудой, индиец Вишванатан Ананд - с россиянином Никитой Витюговым.

После 10 туров турнирную таблицу возглавляет Каруана, набравший 7 очков, далее идут Карлсен (6,5), Со, ван Форест, (оба - по 6), Фируджа, Дуда (оба - по 5,5), Дубов, Гири (оба - по 5), Артемьев, Ананд, Сюн (все - по 4,5), Витюгов, Юй Янъи (оба - по 3,5), Ковалев (3).

Турнир проводится в Нидерландах с 1938 года. Первым советским чемпионом стал Тигран Петросян в 1960 году, также победителями становились Лев Полугаевский, Борис Спасский, Виктор Корчной, Михаил Ботвинник, Михаил Таль, Анатолий Карпов, Владимир Крамник и Гарри Каспаров. В 2009 году победил Сергей Карякин, представлявший тогда Украину, в 2019 году победу одержал Карлсен. Турнир завершится 26 января.