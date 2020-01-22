Стали известны пары полуфиналов чемпионата Европы по гандболу

ТАСС, 22 января. Стали известны матчи, которые пройдут на стадии 1/2 финала чемпионата Европы по гандболу.

В заключительный игровой день основного группового этапа определились команды, которые пробились в плей-офф из группы II. Ими стали сборные Норвегии и Словении, очный матч которых завершился победой норвежцев со счетом 33:30. В другом матче сборная Венгрии, которая имела шансы догнать словенцев, уступила команде Португалии - 26:34. Первое место в группе заняли норвежцы, набравшие 10 очков, сборная Словении стала второй (6).

Из группы I в полуфинал вышли сборные Испании и Хорватии. Таким образом, в полуфинале пройдут матчи Испания - Словения и Норвегия - Хорватия. Полуфиналы, матчи за третье и пятое места, а также финал пройдут в Стокгольме.

На данной стадии 12 команд, которые вышли из предварительного раунда, были разделены на две группы. По две сильнейшие сборные из каждой группы вышли в полуфинал турнира, команды, которые займут третьи места, встретятся в матче за пятое место. Сборная России завершила выступление на предварительной групповой стадии турнира и пропустит Олимпийские игры.

Победитель чемпионата Европы получит лицензию на Игры 2020 года. Команды, занявшие второе и третье места, попадут в квалификационный олимпийский турнир, который пройдет с 17 по 19 апреля в Норвегии, Германии и Франции. Из участников группы I путевку в квалификационный турнир уже завоевали сборные Испании, Хорватии и Германии, из команд группы II - норвежцы и шведы.

Чемпионат Европы завершится 26 января.