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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов сожалеют, что на ЧЕ сорвали простой, но дорогой элемент

Морозов рассказал, что эта ошибка была случайностью
Евгения Тарасова и Владимир Морозов Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Евгения Тарасова и Владимир Морозов
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов сожалеют, что не смогли идеально прокатать короткую программу на чемпионате Европы в Граце и сорвали простую, но дорогую по оценкам поддержку. Об этом фигуристы рассказали журналистам после проката.

Фигуристы при выполнении поддержки на втором повороте начали терять равновесие, однако падения все-таки не допустили - партнерша приземлилась на ногу. Спортсмен за прокат короткой программы получили 73,50 балла и занимают третье место.

"Это было случайностью, я запнулся на поддержке во время второго оборота - потеряли баланс и досрочно ее завершили. Обидно за этот элемент - он простой, но дорогой", - рассказал Морозов.

"Я даже не успела понять, что произошло, - просто увидела, как приближается лед, и поняла, что надо ставить ногу. Но я не испугалась. Мы всегда и все исполняем по максимуму, но такие моменты не отрабатывали - такого обычно не случается", - сказала Тарасова.

Спортсмены, которые в нынешнем сезоне тренируются и живут в США, не считают причиной ошибки вопрос акклиматизации. "Мы сразу приехали на старт - никаких проблем ни с акклиматизацией, ни со сменой часовых поясов", - заверил Морозов.

Произвольную программу спортивные пары представят 24 января.

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Чемпионат Европы по фигурному катанию
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