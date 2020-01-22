Москвина сдержанно восприняла мировой рекорд фигуристов Бойковой и Козловского на ЧЕ

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Тренер Тамара Москвина сдержанно восприняла тот факт, что ее подопечные - спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский - установили мировой рекорд в короткой программе на чемпионате Европы по фигурному катанию в Граце. Об этом она рассказала ТАСС.

Спортсмены лидируют после короткой программы с результатом 82,34 балла. Предыдущий мировой рекорд был установлен китайцами Суй Вэньцзин и Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии - 81,27 балла.

"Мы всегда считаем занятое место, это является главным. Все спортсмены катаются на разных соревнованиях, с разными судейскими бригадами, в разных условиях. Поэтому я все это считаю не до конца объективным", - сказала Москвина.

Спортивные пары выступят на чемпионате Европы с произвольными программами 24 января.