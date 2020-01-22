Традиционный шахматный турнир Кубок РГСУ Moscow Open открывается в четверг

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Международный шахматный турнир в рамках Кубка Российского государственного социального университета (РГСУ) Moscow Open откроется в четверг. Соревнования пройдут 16-й раз в истории, участие в них подтвердили более 2000 шахматистов, среди которых значатся 40 гроссмейстеров.

Основное внимание в мужском турнире будет приковано к Борису Грачеву, в женском - к Анастасии Боднарук. Если Грачев еще ни разу не выигрывал Кубок РГСУ, то Боднарук является действующей чемпионкой, до этого она побеждала также в 2018 году. По словам ректора РГСУ Натальи Починок, самому юному участнику турнира будет четыре года, а самому возрастному - 93 года.

Президент Федерации шахмат Москвы Сергей Лазарев на прошедшей в ТАСС пресс-конференции отметил, что у турнира будет насыщенная программа. "Всех посетителей ждут новшества и сюрпризы", - сказал Лазарев.

В рамках соревнований пройдет турнир ветеранов "Ровесники Победы". "Это 16-й турнир в истории, он крупнейший в городе и стране. Учитывая, что мы готовимся к празднованию 75-летия Победы, то в нынешнем году решили запустить специальный турнир - "Ровесники Победы". На него уже зарегистрировались более 40 участников, которые родились в 1945 году и раньше", - отметила Починок.

Внимание со стороны гроссмейстеров

В мужском турнире можно отметить Алексея Придорожного, Мануэля Петросяна из Армении, Артема Тимофеева, Сергея Волкова и победителя прошлогоднего розыгрыша Бориса Савченко. У женщин Боднарук, как и годом ранее, является фавориткой. Конкуренцию ей могут составить украинка Юлия Осьмак, Оксана Грицаева, Марина Гусева, Евгения Овод или Дарья Чарочкина.

Гроссмейстер Сергей Карякин признался на пресс-конференции в ТАСС, что с интересом будет следить за ходом турнира. "Я много лет слежу за этими соревнованиями, всегда стараюсь посетить. Там регулярно выступают мои друзья, также есть много детей, турнир РГСУ играет важную социальную функцию по поддержке детских шахмат. Это прекрасный плацдарм на пути к чемпионату мира, замечательный турнир, я всячески его поддерживаю", - отметил российский гроссмейстер.

23 января начнется аккредитация участников соревнований, а 24 января пройдет официальная церемония открытия. Игры в рамках Кубка РГСУ Moscow Open будут проводиться ежедневно с 25 января, а завершатся соревнования 2 февраля.