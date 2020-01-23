WADA запускает новый модуль системы ADAMS для усиления контроля за допинг-тестированием

ТАСС, 23 января. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) объявило о запуске нового "Центра тестирования", который является модулем системы ADAMS и поможет международным антидопинговым организациям усилить контроль за проведением тестирования спортсменов. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте WADA.

Новый модуль предоставит усовершенствованные средства для организаций, чтобы они могли улучшить контроль, планирование и управление своими программами тестирования. Он заменит версию ADAMS Classic TDP, которая работает уже несколько лет и нуждается в модернизации.

"WADA уверено, что ее новый "Центр тестирования" поможет укрепить программы допинг-контроля во всем мире. Этот новый модуль является частью проекта ADAMS Next Gen, который можно назвать одним из стратегических приоритетов WADA. Он предусматривает полное перестроение системы ADAMS для обеспечения ее безопасной технической оптимизации, поддержки спортсменов и глобальной антидопинговой программы. Next Gen отдает приоритет мобильности использования ADAMS, расширенным возможностям подключения, надежности, производительности и простоте использования", - сказал генеральный директор WADA Оливье Ниггли.

Также отмечается, что обновленный модуль улучшит целостность и точность передаваемых данных в системе ADAMS. Он уменьшит человеческий фактор, что приведет к сокращению числа ошибок и при этом обеспечит увеличение скорости передачи отчетов.

ADAMS - система антидопингового администрирования и менеджмента, которая является одним из главных инструментов WADA по борьбе с допингом. Эта система предназначена для управления базой данных, расположенной в интернете. Ежедневно каждый спортсмен, входящий в национальный пул тестирования или в пул тестирования международной федерации, должен заполнять в ней информацию о своем местонахождении. Делается это для того, чтобы допинг-офицеры могли в любой момент приехать к атлету для забора проб.