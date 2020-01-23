"Коламбус" победил "Виннипег" в матче НХЛ

ТАСС, 23 января. "Коламбус" одержал победу над "Виннипегом" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

В составе победителей шайбы забросили Сет Джонс (7-я минута), Оливер Бьоркстранд (22, 55) и Густав Нюквист (38). Российский защитник команды Владислав Гавриков результативными действиями не отметился. Он провел на льду 21 минуту 57 секунд, записав себе в актив один бросок, один силовой прием и два заблокированных броска. В текущем сезоне Гавриков отыграл 50 матчей и набрал 11 (4 шайбы + 7 передач) очков.

У проигравших отличись Мэйсон Эпплтон (5), Кайл Коннор (18) и Нил Пионк (36). Лучшим игроком матча стал Бьоркстранд (2+0). Второй звездой был признан форвард "Коламбуса" Пьер-Люк Дюбуа (0+3), третьей - Джонс (1+1).

"Коламбус" занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 62 очка после 51 матча. "Виннипег" идет 10-м на Западе, набрав 54 балла в 51 игре.

В другом матче дня "Миннесота" дома победила "Детройт" со счетом 4:2. Гости потерпели шестое поражение подряд. Команда продолжает занимать последнее место в лиге, набрав всего 28 очков в 51 встрече.