{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Даниил Медведев вышел в третий раунд Australian Open

Россиянин победил в матче второго круга испанца Мартинеса
Даниил Медведев EPA-EFE/MARK EVANS
Описание
Даниил Медведев
© EPA-EFE/MARK EVANS

ТАСС, 23 января. Российский теннисист Даниил Медведев обыграл испанца Педро Мартинеса в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема. Соревнования проходят в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:1, 6:3 в пользу 23-летнего россиянина. Спортсмены впервые встретились на турнире под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Мартинес занимает 168-е место в рейтинге ATP, Медведев - четвертое.

Соперник россиянина по третьему раунду определится позднее. Теннисист встретится с победителем матча между испанцем Хауме Муньяром и австралийцем Алексеем Попыриным.

Медведев является победителем семи турниров ATP, его лучшим результатом на турнирах серии Большого шлема является выход в финал Открытого чемпионата США 2019 года. Лучший результат россиянина на Открытом чемпионате Австралии - выход в четвертый круг в том же году.

Открытый чемпионат Австралии, призовой фонд которого составляет $49,1 млн, завершится 2 февраля. Действующим победителем турнира является серб Новак Джокович.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Организаторы турниров в Германии намерены ждать легкоатлетку Ласицкене до последнего
Россиянка на данный момент не может выступать на международных турнирах из-за отсутствия нейтрального статуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС