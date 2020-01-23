{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Australian Open

Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Australian Open

В матче второго круга россиянка уступила Зарине Дияс из Казахстана
Анна Блинкова EPA-EFE/JUSTIN LANE
Описание
Анна Блинкова
© EPA-EFE/JUSTIN LANE

ТАСС, 23 января. Россиянка Анна Блинкова проиграла Зарине Дияс из Казахстана в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

21-летняя Блинкова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). На Australian Open она ни разу не проходила дальше второго раунда. 

26-летняя Дияс находится на 73-й строчке в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.

Теги
Australian Open
Реклама на ТАСС
Летние олимпийские виды спорта
Организаторы турниров в Германии намерены ждать легкоатлетку Ласицкене до последнего
Россиянка на данный момент не может выступать на международных турнирах из-за отсутствия нейтрального статуса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС