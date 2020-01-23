Анна Блинкова не сумела пробиться в третий круг Australian Open

ТАСС, 23 января. Россиянка Анна Блинкова проиграла Зарине Дияс из Казахстана в матче второго раунда Открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open) - первого в сезоне турнира серии Большого шлема.

Встреча завершилась со счетом 6:4, 3:6, 4:6.

21-летняя Блинкова занимает 58-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), ее высшим достижением на турнирах серии Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Франции (2019). На Australian Open она ни разу не проходила дальше второго раунда.

26-летняя Дияс находится на 73-й строчке в рейтинге WTA.

Открытый чемпионат Австралии с призовым фондом $49,1 млн завершится 2 февраля. Действующей победительницей турнира в женском одиночном разряде является японка Наоми Осака.