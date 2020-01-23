СМИ: переход футболиста "Локомотива" Хёведеса в "Кельн" сорвался

ТАСС, 23 января. Немецкий футбольный клуб "Кельн" не смог договориться с российским "Локомотивом" о переходе защитника Бенедикта Хёведеса. Об этом сообщает немецкое издание Bild.

По информации издания, "Кельн" смог договориться с Хёведесом об условиях личного контракта, но не сумел достигнуть соглашения с "Локомотивом". Действующий контракт 31-летнего футболиста с московским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Хёведес в составе "Локомотива" провел 15 игр в чемпионате России и шесть матчей в Лиге чемпионов, не отметившись результативными действиями. В составе московского клуба он выиграл Кубок России и Суперкубок России. Немецкий защитник, выступая за "Ювентус", выигрывал чемпионат Италии и Кубок Италии, вместе с "Шальке" он стал обладателем Кубка Германии и Суперкубка Германии. В составе сборной Германии Хёведес выиграл чемпионат мира 2014 года.

"Локомотив" занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 34 очка после 19 матчей. "Кельн" находится на 11-й позиции в чемпионате Германии, набрав 20 очков после 18 игр.