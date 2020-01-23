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Чемпионат Европы по фигурному катанию

Пападакис и Сизерон не удивлены малому отрыву от Синициной и Кацалапова в ритм-танце ЧЕ

Фигуристов отделяют 0,05 балла
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон
© Сергей Бобылев/ТАСС

ГРАЦ /Австрия/, 23 января. /ТАСС/. Пятикратные чемпионы Европы и четырехкратные чемпионы мира французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, не удивлены небольшому преимуществу над россиянами Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым после ритм-танца чемпионата Европы в австрийском Граце. Об этом они сообщили журналистам на пресс-конференции.

По итогам короткой программы лидирующих Пападакис и Сизерона и идущих вторыми Синицину и Кацалапова отделяют 0,05 балла.

"У нас получилось хорошее выступление, мы очень рады, - сказала Пападакис. - Разрыв всего 0,05 балла. Мы не удивлены этому, у нас был хороший прокат, но Никита с Викой тоже катались хорошо".

Произвольный танец фигуристы представят в субботу.

Теги
Чемпионат Европы по фигурному катанию
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