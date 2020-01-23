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Футбол в России

"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу 4 марта

Встреча пройдет на стадионе "Открытие-Арена"

ТАСС, 23 января. Стали известны точные даты и время проведения четвертьфинальных игр Олимп - Кубка России по футболу. Московские клубы "Спартак" и ЦСКА сыграют 4 марта, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена", начало в 19:30 мск. В этот же день санкт-петербургский "Зенит" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" (начало - 18:00 мск). Победитель этого матча сыграет с командой, выигравшей в московском противостоянии.

4 марта ярославский "Шинник" на домашней арене встретится с екатеринбургским "Уралом" (начало - 18:30 мск). 5 марта "Химки" на домашнем стадионе сыграют с московским "Торпедо" (начало - 19:30 мск).

Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский "Локомотив" (8). Московский клуб также является действующим обладателем трофея.

Теги
Российский футбол
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