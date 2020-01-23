"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу 4 марта

ТАСС, 23 января. Стали известны точные даты и время проведения четвертьфинальных игр Олимп - Кубка России по футболу. Московские клубы "Спартак" и ЦСКА сыграют 4 марта, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).

Матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена", начало в 19:30 мск. В этот же день санкт-петербургский "Зенит" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" (начало - 18:00 мск). Победитель этого матча сыграет с командой, выигравшей в московском противостоянии.