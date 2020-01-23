"Спартак" и ЦСКА сыграют в четвертьфинале Олимп - Кубка России по футболу 4 марта

ТАСС, 23 января. Стали известны точные даты и время проведения четвертьфинальных игр Олимп - Кубка России по футболу. Московские клубы "Спартак" и ЦСКА сыграют 4 марта, сообщает пресс-служба Футбольной национальной лиги (ФНЛ).
Матч пройдет на стадионе "Открытие-Арена", начало в 19:30 мск. В этот же день санкт-петербургский "Зенит" в гостях сыграет с грозненским "Ахматом" (начало - 18:00 мск). Победитель этого матча сыграет с командой, выигравшей в московском противостоянии.
Стали известны точные даты и время проведения матчей 1/4 финала Олимп-Кубка России.— ФНЛ (@FNLeague) January 23, 2020
Матч "Шинник" - "Урал" пройдет в Ярославле в среду 4 марта и начнется в 18.30 по московскому времени.
В свою очередь, "Химки" и "Торпедо" сыграют на поле первых 5 марта в 19.30. pic.twitter.com/oQGC1Mzekf
4 марта ярославский "Шинник" на домашней арене встретится с екатеринбургским "Уралом" (начало - 18:30 мск). 5 марта "Химки" на домашнем стадионе сыграют с московским "Торпедо" (начало - 19:30 мск).
Кубок России разыгрывается с 1992 года. Рекордсменом по количеству завоеванных трофеев является московский "Локомотив" (8). Московский клуб также является действующим обладателем трофея.