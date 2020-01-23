Боксер Руис прекратил сотрудничество с тренером Роблесом

ТАСС, 23 января. Американский боксер Энди Руис прекратил сотрудничество с тренером Мануэлем Роблесом, который готовил его к бою-реваншу против британца Энтони Джошуа. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал ESPN.

Первый бой между Джошуа и Руисом состоялся в июне 2019 года. Победу в нем одержал американский боксер, благодаря чему стал обладателем титулов чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) (с приставкой "супер"), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). Однако в декабре Джошуа вернул проигранные титулы, победив Руиса по очкам.

"Во время подготовки к бою Энди делал то, что хотел, - сказал Роблес. - Он никого не слушал - ни меня, ни отца. После боя он извинился, хотя и был взвинчен. Но я понимал, что звонок мне - вопрос времени. Я рад, что Энди взял всю вину на себя, а не стал обвинять в поражении тренера".

"Подобное (прекращение сотрудничества - прим. ТАСС) со мной происходит не в первый раз. Но нужно двигаться вперед", - добавил он.

30-летний Руис провел 35 поединков, в которых одержал 33 победы (22 - нокаутом) и потерпел два поражения.