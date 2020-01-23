Поздняков надеется, что закрытие московской лаборатории не подорвет работу РУСАДА

МОСКВА, 23 января. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Приостановка деятельности московской антидопинговой лаборатории не должна подорвать работу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) по проверке спортсменов на допинг. Такое мнение журналистам высказал президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков.
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в среду запретило московской лаборатории проверять анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.
"WADA приостановило деятельность московской лаборатории еще в 2015 году, и с этого момента она не работала в полном объеме. Говорить о том, что произошло что-то, чего мы не ожидали, не стоит", - сказал Поздняков.
"Теперь от РУСАДА требуются дополнительные усилия, чтобы выполнялся тот график тестирований, который был предусмотрен - точно, в срок и в интересах спорта. Надеюсь, справятся, - сказал он. - Мы до этого всегда справлялись, к новым вызовам были готовы и через многое прошли, так что удивить нас было сложно".
Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.