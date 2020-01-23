Поздняков надеется, что закрытие московской лаборатории не подорвет работу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в среду запретило московской лаборатории проверять анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.

"WADA приостановило деятельность московской лаборатории еще в 2015 году, и с этого момента она не работала в полном объеме. Говорить о том, что произошло что-то, чего мы не ожидали, не стоит", - сказал Поздняков.

"Теперь от РУСАДА требуются дополнительные усилия, чтобы выполнялся тот график тестирований, который был предусмотрен - точно, в срок и в интересах спорта. Надеюсь, справятся, - сказал он. - Мы до этого всегда справлялись, к новым вызовам были готовы и через многое прошли, так что удивить нас было сложно".

Московская антидопинговая лаборатория была лишена аккредитации в ноябре 2015 года, однако в мае 2016-го WADA вернуло лаборатории право делать анализы образцов крови для биологического паспорта спортсмена.