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КХЛ

Дубль Шалунова принес ЦСКА победу над "Локомотивом" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0

ТАСС, 23 января. Московский ЦСКА обыграл ярославский "Локомотив" со счетом 3:0 в гостевом матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встречу, которая прошла на "Арене-2000", посетили 6770 зрителей.

Шайбы забросили Максим Шалунов (40-я и 59-я минуты) и Антон Слепышев (58). 26-летний Шалунов набирает очки в пятой игре подряд (3 шайбы + 4 голевые передачи). Всего в нынешнем сезоне на его счету 22 (11+11) очка в 42 матчах за ЦСКА. Голкипер ЦСКА Илья Сорокин провел шестой матч "на ноль" в сезоне.

Московский клуб продлил победную серию до четырех матчей. ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 78 очков после 51 матча. В следующем матче 26 января москвичи дома сыграют с "Сибирью".

"Локомотив" находится на восьмой позиции, набрав 56 очков после 50 матчей. В следующей игре 25 января ярославцы в гостях сыграют с "Витязем".

В другом матче четверга екатеринбургский "Автомобилист" дома оказался сильнее челябинского "Трактора" (4:1).

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