{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
КХЛ

"Спартак" в третий раз в сезоне победил "Северсталь" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 3:0
Хоккеисты "Спартака" Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Хоккеисты "Спартака"
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Артем Федоров (41-я и 45-я минуты) и Ансель Галимов (46). Шведский защитник "Спартака" Тобиас Виклунд провел 300-й матч в КХЛ, всего в активе 33-летнего шведа 96 очков (33 шайбы + 63 передачи). Голкипер "Спартака" Никита Беспалов провел третий в сезоне матч "на ноль".

"Спартак" в третий раз в сезоне победил "Северсталь", 31 октября московский клуб оказался сильнее череповецкой команды в серии буллитов (3:2), а 16 января победил в гостях в овертайме (2:1).

Подопечные Олега Знарка занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 51 матче. "Северсталь" идет десятой, имея в активе 46 очков после 51 встречи.

В следующем матче "Спартак" 25 января примет челябинский "Трактор", а "Северсталь" в этот же день на выезде встретится с минским "Динамо".

Реклама на ТАСС
Еврокубки
Баскетболист ЦСКА Воронцевич повредил голеностоп на разминке перед матчем с "Валенсией"
Армейцы победили в этой встрече со счетом 81:70
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС