"Спартак" в третий раз в сезоне победил "Северсталь" в матче КХЛ

МОСКВА, 23 января. /ТАСС/. Московский "Спартак" обыграл череповецкую "Северсталь" со счетом 3:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Шайбы забросили Артем Федоров (41-я и 45-я минуты) и Ансель Галимов (46). Шведский защитник "Спартака" Тобиас Виклунд провел 300-й матч в КХЛ, всего в активе 33-летнего шведа 96 очков (33 шайбы + 63 передачи). Голкипер "Спартака" Никита Беспалов провел третий в сезоне матч "на ноль".

"Спартак" в третий раз в сезоне победил "Северсталь", 31 октября московский клуб оказался сильнее череповецкой команды в серии буллитов (3:2), а 16 января победил в гостях в овертайме (2:1).

Подопечные Олега Знарка занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 64 очка в 51 матче. "Северсталь" идет десятой, имея в активе 46 очков после 51 встречи.

В следующем матче "Спартак" 25 января примет челябинский "Трактор", а "Северсталь" в этот же день на выезде встретится с минским "Динамо".