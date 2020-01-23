"Химки" проиграли "Басконии" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 24 января. Российский баскетбольный клуб "Химки" проиграл испанской "Басконии" со счетом 79:83 в матче 21-го тура регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги. Встреча прошла в Испании в присутствии 11739 человек.

Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Басконии" Шэвон Шилдс, набравший 22 очка. У "Химок" больше всего очков набрал атакующий защитник Алексей Швед (18).

"Химки" занимают девятое место в турнирной таблице Евролиги, одержав девять побед в 21 матче. "Баскония" идет на 15-й строчке, имея в активе семь побед при 14 поражениях.

В следующем матче "Химки" на домашнем паркете сыграют с московским ЦСКА. "Баскония" дома встретится с греческим "Олимпиакосом". Оба матча пройдут 30 января.