Стали известны стартовые пятерки команд на Матч звезд НБА

ТАСС, 24 января. Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) объявила стартовые пятерки сборных Восточной и Западной конференций на Матч звезд, которые определялись путем голосования болельщиков, журналистов и игроков. Об этом сообщает пресс-служба ассоциации.

Капитанами команд становятся те игроки, которые набрали наибольшее количество голосов. Капитаном Восточной конференции второй год подряд стал форвард "Милуоки" Яннис Адетокунбо, в четвертый раз попавший в список участников Матча звезд. Лидером Западной конференции третий год кряду будет форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, в 16-й раз участвующий в звездном уик-энде.

Таким образом, стартовая пятерка сборной Восточной конференции выглядит следующим образом: Яннис Адетокунбо ("Милуоки", 4-е участие в Матче звезд), Джоэль Эмбиид ("Филадельфия", 3), Кемба Уокер ("Бостон", 4), Паскаль Сиакам ("Торонто", 1), Трей Янг ("Атланта", 1).

В стартовую пятерку команды Западной конференции вошли: Леброн Джеймс ("Лос-Анджелес Лейкерс", 16), Лука Дончич ("Даллас", 1), Джеймс Харден ("Хьюстон", 8), Энтони Дэвис ("Лос-Анджелес Лейкерс", 7), Кавай Леонард ("Лос-Анджелес Клипперс", 4).

Запасные игроки будут выбраны путем голосования тренеров каждой из конференций. Они должны назвать двух баскетболистов задней линии, трех игроков передней линии и двух - вне зависимости от их амплуа, но тренеры не имеют права выбирать баскетболиста из своего клуба. Возглавят сборные те специалисты, чьи команды к началу февраля 2020 года будут иметь наибольший процент побед в конференции. Однако наставниками не смогут стать тренеры, руководившие сборными в прошлом году - Майк Мэлоун ("Денвер") и Майк Буденхольцер ("Милуоки").

Матч звезд НБА пройдет 17 февраля в Чикаго.