Трипл-дабл Джеймса принес "Лейкерс" победу над "Бруклином" в матче НБА

ТАСС, 24 января. "Лос-Анджелес Лейкерс" одержал победу над "Бруклином" в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча завершилась со счетом 128:113.

Самым результативным игроком матча стал форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс, который оформил трипл-дабл. Он набрал 27 очков, сделал 12 подборов и 10 передач. Для Джеймса трипл-дабл стал 10-м в сезоне и 91-м в карьере. По этому показателю форвард идет на пятом месте в истории лиги.

В составе "Бруклина" больше всех очков набрал защитник Кайри Ирвинг. В активе баскетболиста 20 очков, три подбора и четыре передачи.

В турнирной таблице Западной конференции "Лейкерс" продолжают лидировать, одержав 36 побед и потерпев 9 поражений. "Бруклин" на Востоке с 18 победами в 43 матчах идет восьмым. В следующем матче "Лейкерс" 26 января на выезде встретятся с "Филадельфией", а "Бруклин" в этот же день сыграет в гостях с "Детройтом".