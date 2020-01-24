Вынесенный матч чешского этапа хоккейного Евротура Россия - Швеция пройдет в Ярославле

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Матч чешского этапа хоккейного Евротура Россия - Швеция состоится в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея России (ФХР).

Матч пройдет 30 апреля на льду ярославского стадиона "Арена-2000".

После первых двух этапов Евротура - Кубка Карьяла и Кубка Первого канала - сборная России занимает третье место в турнирной таблице, набрав семь очков после шести игр. Столько же очков у шведских хоккеистов, но они уступают россиянам по дополнительным показателям. Сборные Чехии и Финляндии набрали по 11 очков после шести матчей, чехи опережают финнов по дополнительным показателям. Шведский этап турнира пройдет с 6 по 9 февраля, чешский этап, который станет заключительным, - с 30 апреля по 3 мая.

Евротур в своем нынешнем виде проходит с 1996 года, каждый из четырех постоянных участников - сборные России, Финляндии, Чехии и Швеции - проводит у себя по одному этапу. По итогам прошлого сезона победителем Евротура стала сборная России. Всего россияне восемь раз выигрывали это ежегодное соревнование, у финнов девять побед, в активе шведов четыре победы, чехи выигрывали общий зачет Евротура дважды.