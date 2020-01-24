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Футбол в России

СМИ: футболист Краневиттер перешел из "Зенита" в мексиканский "Монтеррей"

Сообщается, что защитник подписал с клубом контракт на четыре года

ТАСС, 24 января. Аргентинский полузащитник Маттиас Краневиттер перешел из санкт-петербургского "Зенита" в мексиканский клуб "Монтеррей". Об этом сообщает портал Notiulti.

По информации портала, Краневиттер уже прошел медицинское обследование и подписал контракт с мексиканским клубом на четыре года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел за "Зенит" по две игры в чемпионате и Кубке России, не отличившись результативными действиями. В команду из Санкт-Петербурга он перешел в августе 2017 года из мадридского "Атлетико". Также ранее Краневиттер играл за испанскую "Севилью" и аргентинский "Ривер Плейт". В составе сборной Аргентины он провел девять матчей, не отметившись забитыми мячами.

"Монтеррей" являет четырехкратным победителем Лиги чемпионов КОНКАКАФ (2010/11, 2011/12, 2012/13, 2019).

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