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Допинг в спорте

РУСАДА в 2019 году проверило на допинг 804 российских легкоатлетов

В декабре число протестированных увеличилось на одного человека

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) с января по декабрь 2019 года чаще всего проверяло на допинг представителей легкой атлетики. Согласно материалам РУСАДА, предоставленным ТАСС, за двенадцать месяцев было протестировано 804 отечественных легкоатлета.

Второе место по числу тестируемых с начала 2019 года представителей олимпийских видов спорта занимают тяжелоатлеты (236). Также были проверены 186 пловцов, 171 лыжник и 144 биатлониста.

В декабре число протестированных на допинг российских легкоатлетов увеличилось на одного человека.

Представители легкой атлетики лидируют по числу индивидуальных тестирований. Двенадцать раз была проверена на допинг бегунья Александра Гуляева, по одиннадцать - бегуны Анастасия Шукшина, Владимир Никитин и Константин Плохотников, по 10 - бегуны Сергей Дубровский и Екатерина Сторожева (Шаповалова), а также ходоки Дементий Чепарев и Елена Лашманова.

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Допинг
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