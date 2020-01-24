Три футболиста "Машук-КМВ" дисквалифицированы за ставки на матчи своей команды

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение об отстранении от футбольной деятельности за ставки на матчи своей команды трех игроков, выступавших за пятигорский клуб "Машук-КМВ", представляющий Олимп - Профессиональную футбольную лигу (ПФЛ). Об этом журналистам сообщил глава комитета Семен Андреев.

Вратарь Ярослав Малолетков, ныне выступающий за "Мордовию", и защитник Роман Демидов ("Машук-КМВ") получили дисквалификацию на один год и штраф в размере 300 тыс. рублей, защитник Даниил Лезгинцев ("Урожай") - дисквалификацию на два года и 300 тыс. рублей штрафа.

"Для того, чтобы более детально рассмотреть этот вопрос, была создана специальная группа под руководством Анзора Кавазашвили, - сказал Андреев. - Было принято следующее решение: Лезгинцеву - запрет на осуществление футбольной деятельности сроком на два года и штраф в размере 300 тыс. рублей, Демидову и Малолеткову - отстранение на один год и 300 тыс. рублей штрафа. Настоящее решение может быть обжаловано в апелляционном комитете в установленном порядке. Наказание не самое жесткое, могло быть пожизненное отстранение и штраф до 1 млн рублей", - заявил Андреев.

За изучаемый РФС период Лезгинцев делал ставки на 10 матчей, в которых он принимал участие, Демидов - четыре ставки. "По Малолеткову история иная, он находился в "Машуке" в аренде из "Мордовии". Он делал ставки на матчи с участием команды, с которой у него был заключен трудовой договор", - сказал руководитель департамента защиты игры РФС Олег Железнов, отметив, что игроки не делали ставок на поражения своих команд.

"Машук-КМВ" выступает в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ - третьего по силе дивизиона чемпионата России. После 18 туров команда из Пятигорска занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.