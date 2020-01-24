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Футбол в России

В РФС не исключают роста дел по поводу ставок на спорт игроками и тренерами

В пятницу комитет по этике РФС принял решение об отстранении от футбольной деятельности за ставки на матчи своей команды трех игроков

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Руководитель комитета по этике Российского футбольного союза (РФС) Семен Андреев не исключает увеличения количества дел по поводу ставок на спорт игроками и тренерами. Об этом глава комитета сообщил журналистам.

В пятницу комитет по этике РФС принял решение об отстранении от футбольной деятельности за ставки на матчи своей команды трех игроков, выступавших за пятигорский клуб "Машук-КМВ", который играет в Олимп - Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ). Вратарь Ярослав Малолетков, ныне выступающий за "Мордовию", и защитник Роман Демидов ("Машук-КМВ") получили дисквалификацию на один год и штраф в размере 300 тыс. рублей, защитник Даниил Лезгинцев ("Урожай") - дисквалификацию на два года и 300 тыс. рублей штрафа.

"Эта тема впервые была затронута комитетом по этике, - сказал Андреев. - Поскольку ставки процветают в обществе, то, скорее всего, нам придется рассматривать не один вопрос, не одного футболиста и тренера. Хотелось бы, чтобы таких вопросов было меньше".

"Машук-КМВ" выступает в зоне "Юг" Олимп-ПФЛ - третьего по силе дивизиона чемпионата России. После 18 туров команда из Пятигорска занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 24 очка.

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