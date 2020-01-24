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Зимние олимпийские виды спорта

Скелетонистка Никитина заняла третье место на этапе Кубка мира в Кёнигсзе

Победительницей этапа стала немка Тина Херман
Елена Никитина AP Photo/Kerstin Joensson
Описание
Елена Никитина
© AP Photo/Kerstin Joensson

ТАСС, 24 января. Российская скелетонистка Елена Никитина стала третьей на шестом этапе Кубка мира, который проходит в Кёнигсзе (Германия).

Победительницей этапа стала немка Тина Херман, показав по сумме двух заездов время 1 минута 42,79 секунды. 27-летняя Никитина уступила лидеру 0,41 секунды. Второе место заняла еще одна немецкая спортсменка Жаклин Лёллинг (+0,18). Россиянка Рената Кузина стала 12-й (+1,84), Юлия Канакина заняла 20-е место (+3,68).

В общем зачете скелетонисток после шести этапов Кубка мира лидирует Лёллинг, набрав 1262 очка. На втором месте находится австрийка Жанин Флок (1214), на третьем - Херманн (1194). Никитина опустилась на четвертую позицию (1186), Канакина - 17-я (542), Кузина - 22-я (362), Алина Тарарыченкова - 27-я (174).

В нынешнем сезоне Никитина дважды побеждала на этапах Кубка мира - на втором в американском Лейк-Плэсиде и четвертом во французской Ла-Плани. В прошлом сезоне Никитина стала первой российской скелетонисткой, одержавшей победу в общем зачете Кубка мира. Она является бронзовым призером Олимпийских игр 2014 года в Сочи, серебряным и бронзовым призером чемпионата мира 2016 года, а также двукратной чемпионкой Европы (2013, 2017).

Этап Кубка мира в Кёнигсзе завершится 26 января.

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Зимние олимпийские виды спорта
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