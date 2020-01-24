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Кубок мира по биатлону

Немецкая биатлонистка Херрман выиграла индивидуальную гонку на этапе КМ в Словении

Лучшая из россиянок Ирина Старых заняла восьмое место
Дениз Херрман EPA-EFE/ANTONIO BAT
Описание
Дениз Херрман
© EPA-EFE/ANTONIO BAT

ТАСС, 24 января. Немка Дениз Херрман стала победительницей индивидуальной гонки на 15 км на шестом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в словенской Поклюке.

Спортсменка преодолела дистанцию за 41 минуту 33,4 секунды, не допустив промахов на четырех огневых рубежах. Второе место заняла шведка Ханна Эберг (отставание 59,2 секунды; 1 промах), третье - француженка Анаис Бескон (+1.15,7; 0). 

Россиянка Ирина Старых заняла восьмое место (+2.59,5; 0), Лариса Куклина - 13-е (+3.16,2; 1), Кристина Резцова - 27-е (4.51,8; 2), Екатерина Юрлова-Перхт - 35-е (+5.25,0; 3), Светлана Миронова - 69-е (+8.10,4; 7). Миронова не может отстрелять без промахов в личных гонках на протяжении 20 рубежей.

Для 31-летней Херрман этот подиум стал вторым в текущем сезоне, ранее она становилась серебряным призером в спринте на этапе в немецком Оберхофе. Также немка, в активе которой есть бронза Игр в Сочи в лыжной эстафете, впервые в карьере завершила личную гонку без единого промаха. Предыдущую победу на этапе Кубка мира Херрман одержала 18 февраля 2019 года, выиграв гонку преследования. В активе немки золото, серебро и бронза чемпионата мира 2019 года.

В общем зачете Кубка мира лидирует норвежка Тириль Экхофф (524 очка), второй идет итальянка Доротея Вирер (477), третьей - Эберг (396). Миронова занимает 18-е место (206), Куклина - 21-е (179), Юрлова-Перхт - 28-е (155), Резцова - 46-е (66), Старых - 54-е (48), Тамара Воронина - 58-е (44), Анастасия Поршнева - 77-е (12).

В зачете индивидуальных гонок первое место занимает француженка Жюстин Бреза (90), второй идет Эберг (85), третьей - Херрман (83). Куклина располагается на седьмом месте (68), Старых - на 20-м (34), Юрлова-Перхт - на 24-м (31), Воронина - на 26-м (27), Резцова - на 41-м (14).

Этап Кубка мира в Поклюке - заключительный старт для ведущих биатлонистов планеты перед чемпионатом мира в Антхольце. В субботу состоятся сингл-микст и смешанная эстафета. Этап завершится 26 января.

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Кубок мира по биатлону
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