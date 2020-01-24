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Летние неолимпийские виды спорта

Башкирия и Федерация регби России заключили соглашение о сотрудничестве

Документ предусматривает развитие и популяризацию в республике этого вида спорта

УФА, 24 января. /ТАСС/. Глава Башкирии Радий Хабиров и председатель высшего совета Федерации регби России Игорь Артемьев подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона.

Документ предусматривает развитие и популяризацию в республике этого вида спорта, в том числе детско-юношеского регби, а также развитие необходимой инфраструктуры. Подписание соглашения состоялось в Москве на заседании высшего совета Федерации регби России, в котором принял участие Хабиров.

"Для нас регби - это очень интересный, яркий, динамичный вид спорта, спорт сильных людей. В какой-то степени у него сейчас начинается новый период. Если говорить о регби в Башкортостане, то у нас он начал появляться с 2016 года. Мы создали Спортивную федерацию регби Республики Башкортостан, у нас уже есть три клуба, которые активно играют", - цитирует Хабирова пресс-служба.

"Для нас большая радость, что сильный, крепкий регион, который имеет важное социально-экономическое значение для России, умеющий не только проводить соревнования, но и делать любые самые сложные дела, станет одним из базовых для развития регби", - сказал Артемьев.

На заседании высшего совета также обсуждалась подготовка ко второму отборочному туру Кубка европейских чемпионов по регби-7, который состоится в Уфе 20-21 июня. Хабиров отметил, что соревнования позволят обустроить в республике сертифицированное игровое поле.

Спортивная федерация регби Башкирии создана в 2016 году, в нее входят мужские клубы "Уфа" и "Башнефть", женский клуб "Лисички", детские клубы "Тигры" и "Дружина". С 2017 года "Уфа" играет в Федеральной регбийной лиге по регби-7. По данным властей, в регионе этим видом спорта занимаются 250 человек.

Теги
Артемьев, Игорь ЮрьевичРоссияБашкортостанХабиров, Радий ФаритовичЛетние неолимпийские виды спорта
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