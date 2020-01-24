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Допинг в спорте

РУСАДА намерено заключить соглашение о сотрудничестве с комиссией спортсменов ВФЛА

По словам Юрия Гануса, это будет не просто декларация

МОСКВА, 24 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) планирует заключить соглашение о сотрудничестве с комиссией спортсменов Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Об этом журналистам рассказал генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус.

ВФЛА с ноября 2015 года лишена членства в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) в связи с чередой допинговых нарушений российскими легкоатлетами. Россияне из-за санкций, наложенных на ВФЛА, до 31 декабря имели право выступать на международных соревнованиях в статусе нейтральных спортсменов только при наличии специального разрешения от World Athletics. В конце ноября World Athletics приняла решение до окончания разбирательств по делу прыгуна в высоту Данила Лысенко приостановить выдачу разрешений российским спортсменам.

"Я могу сказать, что мы заключим соглашение о партнерстве с комиссией спортсменов. Это будет не просто декларация, будет определенный путь для того, чтобы создать платформу для взаимодействия не только по выходу из случившейся ситуации, но и для развития отношений в дальнейшем. Но такая ситуация больше не должна повториться - нужно дать спортсменам жить своей профессиональной жизнью", - сказал Ганус.

В состав комиссии спортсменов входят прыгунья в высоту Мария Ласицкене, прыгунья с шестом Анжелика Сидорова и бегун Сергей Шубенков. Также в январе было принято решение рекомендовать президиуму ВФЛА расширить комиссию до девяти человек, включив в нее Радиона Гатауллина, Искандера Ядгарова, Ринаса Ахмадеева и Илью Шкуренева, и утвердить председателем комиссии Гатауллина.

Внеочередная выборная конференция ВФЛА, на которой будет избран новый президент организации, состоится 28 февраля. Необходимость проведения выборов возникла в связи с уходом Дмитрия Шляхтина с поста главы ВФЛА, он возглавлял федерацию с 16 января 2016 года. Исполняющей обязанности президента была назначена вице-президент организации Юлия Тарасенко.

Теги
РоссияДопингГанус, Юрий Александрович
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