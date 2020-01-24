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Футбол в России

Первый гол Мамаева за "Ростов" помог команде победить ФК "Рига" в товарищеском матче

Встреча завершилась со счетом 3:1

ТАСС, 24 января. "Ростов" в товарищеском матче обыграл латвийскую "Ригу" со счетом 3:1. Встреча прошла на тренировочном сборе команды в Абу-Даби.

Дублем в составе ростовчан отметился Роман Еременко (27-я и 42-я минуты), на 63-й минуте пенальти реализовал Павел Мамаев.

Этот гол стал для 31-летнего Мамаева, который вышел на поле в перерыве встречи, первым в составе "Ростова". Впервые за новую команду футболист сыграл 17 ноября в товарищеской встрече против "Краснодара" (0:1).

Мамаев подписал контракт с "Ростовом", рассчитанный на два года с возможностью продления еще на сезон, в конце сентября прошлого года. Игрок выступает за команду под 10-м номером.

17 сентября Мамаев вышел на свободу из колонии по УДО. В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий "Зенита" Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и детский тренер Александр Протасовицкий приняли участие в двух драках в центре Москвы. 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил Мамаева и Протасовицкого к заключению в колонии общего режима на срок в один год и пять месяцев, а братьев Кокориных - на год и шесть месяцев.

Предыдущим клубом Мамаева был "Краснодар", за который полузащитник выступал с июля 2013 года по октябрь 2018-го. За это время он принял участие в 146 матчах в разных турнирах, забив 35 мячей и сделав 30 голевых передач. 20 сентября "Краснодар" расторг контракт с Мамаевым, рассчитанный до конца 2019 года. Также футболист выступал за московские "Торпедо" и ЦСКА.

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Российский футбол
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